ЦБ сообщил о принятии мер для смягчения нестабильности на финансовом рынке
Сергей Князев
Сергей Князев
10:42, 22 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности. Как сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ, регулятор предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Он также предоставляет кредитным организациям возможность использования величины курсов иностранных валют на 18 февраля 2022 года до 1 октября 2022 года.
Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности, — подчёркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года и составил 91,25 рубля, курс доллара поднялся на 97 копеек, до 80,75 рубля. Кроме того, падают фондовый рынок и индекс Мосбиржи, который опустился на 9% по отношению к предыдущему дню. Поводом для роста стали геополитические риски, связанные с подписанным накануне указом президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.