ЦБ сообщил о принятии мер для смягчения нестабильности на финансовом рынке

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Конгресс США, Белый дом и Европа занимают разные позиции по санкциям в отношении России, сообщил экс-министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев изданию «ФедералПресс». Если санкции за признание Донецкой и Луганской народных республик окажутся персональными, российская экономика пострадает не так сильно, считает он.

Ответа на вопрос, какие экономические последствия будут ждать Россию в этом случае, мы не знаем, поскольку в разное время анонсировались разные санкции. Так, американский конгресс занимает более жёсткую позицию, Белый...