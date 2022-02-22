Курс евро превысил 91 рубль впервые с апреля 2021 года

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Поводом для роста стали геополитические риски, связанные с подписанным накануне указом президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Курс евро расчетами "завтра" 10.17 мск рос на 1,1 рубля – 91,25 рубля, курс доллара - на 97 копеек, до 80,75 рубля.Кроме того, падают фондовый рынок и индекс Мосбиржи, который опустился на 9% по отношению к предыдущему дню.

Ранее эксперты разошлись во мнениях о том, как отреагирует рубль на геополитические риски. Так. президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко считает, что в случае признания независимости ЛНР и ДНР «доллар может укрепиться до 100 рублей». По мнению инвестиционного менеджера АО «Открытие инвестиции» Тимура Нигматуллина, не исключено снижение российской валюты ниже 80 рублей за доллар.

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин полагает, что если Россия признает ДНР и ЛНР, это позволит Западу принять достаточно жёсткий пакет санкционных мер, что способно обрушить валюту выше отметок 81–82 рубля на более длительный промежуток времени. А старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова полагает, что на этой неделе состоится пик геополитической напряжённости, и после того как рынок получит на руки факты, ситуация нормализуется.