Цена признания: как курс рубля отреагирует на решение по ДНР и ЛНР

В понедельник на фоне новостей о ситуации вокруг Украины доллар США укреплялся на Московской бирже с 76,31 рубля до отметки выше 79,5 рубля прибавляя более чем 3%. NEWS.ru, опросил экспертов, как сильно может укрепиться доллар в случае признания Россией независимости республик Донбасса. Возврата рубля к более крепким показателям против доллара пока никто не прогнозирует. Период волатильности может занять от одного дня до нескольких недель. В складывающейся ситуации для сохранения сбережений тем, у кого они есть, эксперты рекомендуют хранить их в пропорции 30% в долларах, 30% в евро и остальное в рублях. Подробнее в материале NEWS.ru.

Член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста». Управляющий партнёр «Юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко считает, что в случае признания независимости ЛНР и ДНР, «доллар может укрепиться до 100 рублей».

По мнению инвестиционного менеджера АО «Открытие инвестиции» Тимура Нигматуллина, «такие вещи непрогнозируемы, это попытка предугадать глубину острой паники на валютном рынке. Осмысленно это невозможно сделать, только разве что угадать случайно». Он не исключил снижение российской валюты ниже 80 рублей за доллар, отметив, что «по сути это вопрос однодневной волатильности».

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин полагает, что если Россия признает ДНР и ЛНР, это позволит Западу принять достаточно жёсткий пакет санкционных мер, что способно обрушить валюту выше отметок 81-82 рубля на более длительный промежуток времени. По его словам, пока трудно сказать, насколько длительно может быть падение рубля, ведь всё будет зависеть от конкретных санкций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время, мы помним, как рубль упал практически в два раза в связи с началом конфликта с Украиной в 2014 году. Вполне вероятно, что мы сможем иметь нечто подобное и сейчас. Если это произойдёт, то от 13 зарплаты россиянам придётся всё-таки отказаться, — отметил Артём Звёздин.

«Доллар может быть и 100 рублей, если России придется принимать сложные политические решения», прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари», Анна Бодрова. По ее словам, такой скачок не исключен, но все же маловероятен. Есть шанс, что на этой неделе состоится пик геополитической напряженности, и после того, как рынок получит на руки факты, ситуация нормализуется — и в валютной секции в том числе.

Анна Бордрова отмечает, что наблюдаемая сейчас качка демонстрирует, как замечательно показала бы себя стратегия личной валютной корзины сбережений.

Пропорции могут быть примерно следующими: 30% в долларах, 30% в евро, остальное — рубли. В периоды высочайшей биржевой неопределенности личные финансы окажутся защищенными без особенных усилий, — добавила она.

Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова считает , что возможное признание Россией независимости ДНР и ЛНР не сильно отразится на курсе рубля.

Рубль сейчас — в контексте влияния очень серьезных факторов. С одной стороны, его поддерживают пиковые цены на нефть. С другой стороны, геополитика и уже явно осознаваемая угроза военного конфликта его тянут вниз. Какой фактор победит? Прогнозировать трудно, — сказал Ковригин.

По его словам, признание добавит масла в огонь, безусловно. Степень геополитического напряжения возрастёт. Но сам факт признания Россией независимости ДНР и ЛНР на фоне уже возникшего усиления напряженности будет не очень заметен. «Поэтому признание республик как самостоятельный факт — может повлиять на снижение рубля на 10-20 копеек максимум», отметил эксперт.

В понедельник 21 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. С аналогичным обращением к президенту обратился глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. После этого курс доллара укреплялся до 79,31 рублей. Индекс МосБиржи обвалился к 2993 пунктам — это минимум с 9 ноября 2020 года. Индекс РТС упал к 1222 пунктам.