Экономист: запрет на плавающие ставки по кредитам не сработает

Экономист Семён Новопрудский назвал маловероятным введение запрета на плавающие ставки по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по ипотеке. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что отмена какого-либо вида кредитов — это рискованная мера.

По словам эксперта, если запрет будет введён, то кредитные организации станут искать другие способы для компенсации возможных потерь, поскольку любая кредитная организация заинтересована в привлечении клиентов и прибыли.

Мне кажется, мало шансов на то, что такой запрет пройдёт, и если это делается во благо заёмщиков, это точно не сработает, — пояснил Новопрудский.

Эксперт также рассказал о положительных и отрицательных сторонах оформления кредитов по плавающей ставке. По его словам, такой вариант займа создаёт более гибкие возможности для договорённости между банком и клиентом, однако плавающая ставка менее предсказуема. В связи с этим в некоторых ситуациях данный вариант оказывается непосильным для заёмщика.

Ранее законопроект о запрете плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита разработал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. По его словам, эта инициатива направлена на защиту интересов заёмщиков. Вице-спикер намерен в ближайшее время внести законопроект в Госдуму.