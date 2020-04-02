Экономист: стоимость нефти на мировом рынке растёт из-за твитов Трампа

https://static.news.ru/photo/7dcc4d62-7586-11ea-a419-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Как только глава Белого дома Дональд Трамп написал, что Саудовская Аравия и Россия должны сократить добычу нефти на 10–15 млн баррелей в сутки, на следующий же день Саудовская Аравия призвала провести встречу ОПЕК+, чтобы достичь справедливых условий по нефти. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что ситуация от этого кардинально не изменится и нефтяные цены продолжат колебаться.

Удивительно, но котировки мгновенно реагируют на слова американского президента, но при этом игнорируют упрямую реальность: избыток нефти в глобальном масштабе составляет 25 млн баррелей, сокращение добычи усилиями России и Саудовской Аравии ситуацию кардинально не исправит, — заявил NEWS.ru Деев.

Как писал NEWS.ru, лобби производителей сланцевой нефти в США предпринимает попытки добиться от правительства введения новых санкций в отношении России и Саудовской Аравии. Цель добытчиков заключается в защите своей отрасли. В качестве альтернативного варианта предлагается прекратить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод Motiva, расположенный в Техасе и принадлежащий корпорации Saudi Aramco.