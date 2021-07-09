Экономист рассказал, сколько наличных денег нужно хранить дома

На банковский счёт следует отправлять не все деньги, определённую сумму стоит хранить дома наличными. Главное, чтобы эти средства были диверсифицированы. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам эксперта, размер «заначки» должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

Разумеется, в пандемию и период после серьёзных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев, — сказал Переславский.

Хранить эти деньги следует в разных валютах, причём основное предпочтение следует отдать рублю. Пропорции могут быть 50-25-25 или 40-30-30.

Также Переславский предлагает обратить внимание на вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один доллар и евро. Этот способ, по мнению эксперта, поможет уберечь капитал от девальвации и отчасти от инфляции.

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