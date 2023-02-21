Экономист рассказал о критериях выбора компаний для добровольного взноса Экономист Масленников назвал прибыль одним из критериев выбора компаний для добровольного взноса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из критериев выбора компаний для добровольного взноса в бюджет может стать средняя прибыль, считает экономист и политолог Никита Масленников. Эксперт в беседе с «Компанией» уточнил, что на данный момент непонятно, какой из показателей будет взят за основу и за какой срок.

Если речь идет о windfall tax (налог на конъюнктурные сверхдоходы), о котором ранее говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов, нужно понимать, откуда ветер дул. Говорим мы о прибыли, полученной на внутреннем рынке или за счет разницы курса валют, — отметил Масленников.

Также остается под вопросом, какие сферы затронет нововведение для крупного бизнеса. По словам экономиста, металлургические компании и производители удобрений, чья прибыль значительно выросло во время пандемии, уже отчисляют дополнительные средства в бюджет.

Экономисты также задаются вопросом, будет ли взнос действительно добровольным. По мнению аналитика Никиты Кричевского, после внесения поправок в Налоговый кодекс сбор вряд ли будет носить принудительный характер и будет обозначаться как право компании.

Помимо условий сбора обсуждается и то, как его будут компенсировать компаниям. Кричевский предполагает, что одним из вариантов является списание Центробанком задолженности перед государственными банками. Масленников же считает, что существует вероятность создания целевого фонда для поддержки фирм, оплативших добровольный сбор.

Ранее стало известно, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного единоразового взноса в бюджет. По словам первого вице-премьера Антона Белоусова, предполагаемая мера не приведет к повышению налогов.