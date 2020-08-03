Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

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Счётная палата выступила с предложением пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог и закрепления в законодательстве уровня содержания дорог федерального значения в РФ. Соответствующее предложение ведомство направило в правительство России.

Счётная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения, а Минтрансу совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и...