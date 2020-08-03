Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты.
Будут дорожать такие активы, как золото. И даже криптовалюта по отношению к доллару <...> Поэтому умные деньги уводят даже из американского доллара и покупают что-нибудь типа вечных ценностей — золото, которое дорожает как на дрожжах. Плюс растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологичные компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале, — процитировали Владислава Жуковского на портале URA.RU.
Экономист добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, рубль может укрепить свои позиции к осени 2020 года. Финансовый консультант Иван Капустянский советует людям с небольшим запасом сбережений отказаться от покупки иностранной валюты с целью инвестиций и обратить внимание на банковские продукты, такие как депозиты, накопительные счета, государственные и корпоративные облигации с коротким сроком погашения, облигационные ETF.