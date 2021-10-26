Экономист рассказал, как выгодно хранить сбережения при укрепляющемся рубле

Несмотря на укрепление рубля, хранить сбережения и инвестиции стоит в долларах и евро. Также для этого подойдут недвижимость, облигации и фонды коллективного инвестирования, сообщил изданию Lenta.ru экономист Алексей Коренев.

Я бы не советовал сейчас закупаться рублями — больше потеряете на издержках. К тому же рубль не будет откатываться вечно, хотя бы потому, что правительству невыгодно иметь крепкую валюту. Думаю, доллар вполне может дойти до 67-68 рублей, на этом уровне его можно будет покупать. А вот продавать оснований нет никаких. Это очень надёжная валюта, так что главное не суетиться. Деньги любят терпеливых, — сказал он.

Коренев добавил, что рубль неизбежно подешевеет за 5-10 лет. Также экономист посоветовал заинтересованным понять, на какой срок они готовы вложить деньги. А тем, кто не хочет погружаться в финансовый рынок, Коренев порекомендовал облигации высшей категории надежности.

Я говорю об облигациях федерального займа или, например, Сбербанка, «Роснефти», то есть тех компаний, которые точно не разорятся и никуда не денутся. Единственная сложность в том, что для того, чтобы получать хороший стабильный доход, необходимо вложить миллионов десять по разным облигациям. Но если такая возможность есть, это самый простой выход: открываете брокерский счет, консультируетесь со специалистом, который подскажет, какие облигации лучше взять, — объяснил экономист.

Ранее финансовые эксперты заявили, что российская валюта останется в текущих показателях относительно доллара и евро до конца года. При этом на отрицательную динамику может повлиять очередная волна пандемии, а также завершение энергетического кризиса в мире.