Экономист рассказал, как Россия может вернуть ушедшие компании Экономист Колташов: РФ может вернуть ушедшие компании, остановив поставку редкоземельных металлов

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Западные страны не способны обойтись без редкоземельных металлов (РЗМ) из России, поэтому Москва может остановить поставки и вынудить компании переносить производство в РФ, заявил экономист Василий Колташов. В разговоре с «ПолитРоссией» он объяснил, что замена российского сырья будет лишь «бюрократической переупаковкой» и поднимет цены, но это все равно останется металл из России.

Россия имеет право сама не поставить РЗМ. Это был бы ход, которого на Западе не ожидают. Как сказал президент Путин, мы еще ответные жесткие ходы не делали. Мы пока не меняли своих направлений поставок. Если же появится запрет на продажу РЗМ, то он станет настоящей катастрофой для западных предприятий, — сказал Колташов.

Заменить российское сырье невозможно, а отказ от него обернется крахом западной промышленности, уверен спикер.

15 июля стало известно, что власти Украины пытаются заставить западные компании отказаться от титана из РФ. Для этого Киев нанял в Вашингтоне лоббистскую компанию, которая должна доказать опасную взаимосвязь российского металла со спонсированием титановыми предприятиями вооруженного конфликта на Украине. При этом отмечается, что на текущий момент обстоятельства на рынке не позволяют игрокам отказаться от поставок металла из РФ.