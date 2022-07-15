Стало известно о планах Киева нанести удар по российскому экспорту «Коммерсант»: Киев лоббирует в США отказ западных компаний от российского титана

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Власти Украины пытаются заставить западные компании отказаться от титана из РФ, пишет «Коммерсант». Издание узнало, что для этого Киев нанял в Вашингтоне лоббистскую компанию, которая должна доказать опасную взаимосвязь российского металла со спонсированием титановыми предприятиями вооруженного конфликта на Украине. При этом отмечается, что на текущий момент обстоятельства на рынке не позволяют игрокам отказаться от поставок металла из РФ.

В газете уточнили, что весной 2022 года украинская компания «Вельта» обратилась к услугам вашингтонской консалтинговой фирмы Yorktown Solutions, чтобы ей оказали лоббистские услуги. Украинскому предприятию принадлежат Бирзуловское и Лекаревское месторождения ильменита (титановое сырье).

По данным отчета, опубликованном на сайте сената США, консультанты должны привлекать внимание к опасностям зависимости Вашингтона и их союзников от поставок титана из стран, ставших стратегическими конкурентами Соединенных Штатов. Лоббисты также должны были показать, что Украина способна заместить фирмы из стран-конкурентов благодаря сотрудничеству с компаниями из частного и государственного секторов США.

На сайте консультационно-представительской фирмы Yorktown Solutions указано, что в список ее клиентов входят правительства, корпорации, а также институциональные инвесторы. Услугами компании пользуются в тех случаях, когда требуется «более тонкое понимание международной среды, событий в конкретных странах».

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма» занимает одну из ключевых позиций на рынке производства титана. В 2020 году компания сотрудничала с Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce и Safran. После 24 февраля (дата начала СВО) некоторые компании прекратили работать с «Ависмой».

При этом украинские бизнесмены после начала спецоперации приступили к активному лоббированию собственных интересов в США. В их число вошел председатель Всеукраинской аграрной рады Андрей Дикун, который нанял специалистов, чтобы привлечь американских партнеров к инвестированию в аграрный сектор, а также возмещению убытков, наносимых конфликтом с РФ.

Сотрудники независимого ценового агентства Argus писали о том, что обеспечить полный отказ от российского титана сложно. Об этом говорят масштабы доли предприятий РФ в данном сегменте рынка. «Коммерсант», ссылаясь на эксперта, говорит о том, что на текущий момент свободных мощностей по производству и добыче титана для авиационной сферы в мире нет. Таким образом, Boeing, перейдя с российского на японское сырье, сократил собственные возможности.

В марте The Wall Street Journal узнал, что Boeing приостановила закупку титана в России. Компания также закрыла технические отделы в Москве и Киеве. В ноябре 2021 года корпорация подписала меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому российская «ВСМПО-АВИСМА» называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).