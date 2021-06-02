Экономист рассказал, как отразится на россиянах повышение госдолга РФ

https://static.news.ru/photo/5cc4d94e-c324-11eb-988a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Повышение госдолга может отразиться на тратах государства на благосостояние россиян. Этих трат будет меньше, так как каждый новый процент госдолга по отношению к ВВП требует больше затрат на его обслуживание, приводит доводы старшего научного сотрудника МГУ доктора экономических наук Андрея Колганова URA.RU.

Согласно данным Счётной палаты, госдолг РФ за I квартал этого года вырос с 18,9 до 19,7 трлн рублей, что составляет 17% прогнозируемого объёма ВВП. С каждым дополнительным процентом увеличиваются расходы на его обслуживание, в частности на выплату процентов по облигациям, поясняет специалист.

«И это вычет из нашего благосостояния. Поэтому всегда надо думать, насколько эффективно мы используем привлекаемые средства. А то может получиться так, что проценты, которые мы будем выплачивать по займам, окажутся больше, чем те доходы, которые мы при помощи этих займов получили», — аргументирует экономист.

Однако другой эксперт — кандидат экономических наук Андрей Беляев в интервью изданию сообщил, что госдолг в районе 20% к ВВП не представляет особой опасности для экономики страны.

«Многие страны живут, мы знаем, и со стопроцентным государственным долгом по отношению к ВВП, и даже выше 100%. Это, конечно, плохо, его надо обслуживать, большие деньги уходят на всё это, и это подрывает возможности дальнейшего развития. Но 20% — это вполне нормально», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщалось ранее, государственный долг РФ за I квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей. В Счётной палате подсчитали, что это 17% ВВП.