Экономист рассказал, как финансово подготовиться к отпуску

При поездке в отпуск оптимальым вариантом будет иметь при себе голичество денег, примерно на 30-40% превышающее ту сумму, которую отдыхающие планировали потратить на вакациях. Это пригодится в случае каких-либо непредвиденных ситуациях, сообщил агентству ПРАЙМ эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт рекомендовал отдыхающим взять с собой достаточное количество наличности. поскольку не везде могут быть банкоматы для снятия купюр. При этом любители безналичного рассчёта могут заранее открыть счёт в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, дабы избежать блокировки.

Что касается любителей обменивать валюту, то для таких людей идеальным вариантом экономист считает наличие инвестиционного счёта у брокера для возможности обмена без банковских наценок. На этом можно сэкономить 2-3%.

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