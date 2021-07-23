Экономист рассказал, как финансово подготовиться к отпуску

При поездке в отпуск оптимальым вариантом будет иметь при себе голичество денег, примерно на 30-40% превышающее ту сумму, которую отдыхающие планировали потратить на вакациях. Это пригодится в случае каких-либо непредвиденных ситуациях, сообщил агентству ПРАЙМ эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Эксперт
Что касается любителей обменивать валюту, то для таких людей идеальным вариантом экономист считает наличие инвестиционного счёта у брокера для возможности обмена без банковских наценок. На этом можно сэкономить 2-3%.
Ранее россиянам дали совет, как сохранить деньги при отмене тура из-за COVID.