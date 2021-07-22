Россиянам дали совет, как сохранить деньги при отмене тура из-за COVID

Все выезжающие на отдых за границу россияне должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Издание «ФедералПресс» рассказало, как не потерять деньги, если тест окажется положительным и поездку придётся отменить.

В первую очередь перед поездкой необходимо оформить в страховой компании страховку от невыезда. Сейчас многие компании страхуют «амбулаторный» и даже «бессимптомный» коронавирус. В случае положительного ПЦР-теста застрахованному вернут деньги за поездку. В среднем стоимость этой услуги составит около 5% от тура.

Также, если человек заболел перед вылетом, то для этого ему нужно вызвать врача, который и поставит соответствующий диагноз. Это и будет доказательством для страховой компании для получения денег.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в настоящее время только три страны в мире полностью открыты для международных поездок. Речь идёт об Албании, Коста-Рике и Доминиканской Республике. Эти государства не требуют вакцинации от коронавируса, медицинских справок при пересечении границы и соблюдения обязательного карантина.