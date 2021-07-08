Названы полностью открытые для туристов страны

В настоящее время только три страны в мире полностью открыты для международных поездок. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идёт об Албании, Коста-Рике и Доминиканской Республике. Эти государства не требуют вакцинации от коронавируса, медицинских справок при пересечении границы и соблюдения обязательного карантина.

По данным АТОР, 99% международных направлений закрыты для туризма или принимают путешественников с необходимостью соблюдения антиковидных ограничений. При этом 73 страны выступают за частичное закрытие границ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил Министерству здравоохранения России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции. По мнению посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера, процесс сертификации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе не является политизированным. Он сообщил, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сейчас ведут техническую работу.