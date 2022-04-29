Экономист призвал национализировать польские активы в России Экономист Пронько призвал национализировать польские активы в России

Фото shutterstock.com

Польские активы в России следует национализировать в ответ на действия Польши по отношению к НОВАТЭКу. Он отметил, что только в одной Москве иностранцы владеют почти 6 млн кв. м коммерческой недвижимости, передаёт «Царьград».

Пора наносить удары, а не сопли жевать. В Польше нашей компании заявили «немедленно передать» активы, которыми она владела. Немедленно надо изъять активы недружественных стран. Ответка должна иметь размеры и масштабы, — считает Пронько.

Польша ранее обязала дочернюю компанию российского НОВАТЭКа Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям. Как сообщил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер, компании немедленно начнут принимать под своё управление инфраструктуру Novatek Green Energy и вновь запускать её в работу.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с NEWS.ru объяснил, что Варшава таким образом пытается обеспечить своих потребителей голубым топливом. Если против компании НОВАТЭК введены санкции и дочерние структуры не могут нормально функционировать, значит, они национализируются, добавил он.