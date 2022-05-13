Экономист предупредил о потерях в бюджете при сильном укреплении рубля Экономист Марголин: слишком сильное укрепление рубля приведёт к потерям в бюджете

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Слишком сильное укрепление рубля приведёт к потерям в бюджете России, сообщил доктор экономических наук Андрей Марголин изданию Pravda.Ru. Экономике страны нужна сбалансированная стратегия для развития импортозамещения и наполнения бюджета, объяснил он.

Соответственно, если рубль и дальше будет очень сильно укрепляться, то экспорт сократится, денег в бюджете будет меньше. Поэтому безудержное укрепление рубля — сомнительный критерий того, что это русская валюта. Нам нужна такая сбалансированная стратегия, которая позволит развивать импортозамещение и позволит наполнять бюджет. Именно это, как мне кажется, сейчас и пытается делать Центральный банк, — сказал Марголин.

12 мая Bloomberg признал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. По данным агентства, российская валюта вышла на первую строчку после того, как её курс по отношению к доллару вырос на 11%. На втором месте остался бразильский реал, показатели которого по отношению к американской валюте выросли на 9%.

Снова обвалиться и достигнуть исторического минимума рубль может, если цены на сырьё упадут в несколько раз и продержатся на низких уровнях «хотя бы несколько лет», отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Также это возможно в случае полного запрета на поставки российского сырья.