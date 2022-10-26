Экономист предрек снижение качества услуг в отечественных банках Экономист Солодков предрек снижение качества услуг в банках России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход из России финансовых организаций из Соединенных Штатов и Евросоюза неминуемо приведёт к снижению качества услуг российских банков, рассказал в интервью «Радио 1» руководитель банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. По его словам, американские и европейские банки делились технологиями, менеджментом и задавали стандарты качества.

Наличие банков из Европы, из Соединённых Штатов предполагало, что эти банки делились с нами своими технологиями, менеджментом, задавали стандарты качества. Уход этих банков будет означать, что эти стандарты будут снижаться, — пояснил Солодков.

При этом экономист подчеркнул, что заменить уходящие из России западные банки другими иностранными компаниями не получится, поскольку «мировая финансовая система базируется на доверии и на том, что у нас есть ведущие валюты». Банкир с сожалением констатировал, что Россия из этого списка выпадает. По его словам, в РФ могут прийти только те банки, которые не боятся вторичных санкций. А такие банки вряд ли принесут нам что-то новое и интересное, заключил Солодков.

Руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в рамках форума «Банки России — XXI век» ранее заявил, что уровень опасений и шума вокруг приема российских карт «Мир» за рубежом несколько преувеличен. По его словам, катастрофического снижения объемов платежей не произошло, хотя ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой».