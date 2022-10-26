Уход из России финансовых организаций из Соединенных Штатов и Евросоюза неминуемо приведёт к снижению качества услуг российских банков, рассказал в интервью «Радио 1» руководитель банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. По его словам, американские и европейские банки делились технологиями, менеджментом и задавали стандарты качества.

Наличие банков из Европы, из Соединённых Штатов предполагало, что эти банки делились с нами своими технологиями, менеджментом, задавали стандарты качества. Уход этих банков будет означать, что эти стандарты будут снижаться,пояснил Солодков.

При этом экономист подчеркнул, что заменить уходящие из России западные банки другими иностранными компаниями не получится, поскольку «мировая финансовая система базируется на доверии и на том, что у нас есть ведущие валюты». Банкир с сожалением констатировал, что Россия из этого списка выпадает. По его словам, в РФ могут прийти только те банки, которые не боятся вторичных санкций. А такие банки вряд ли принесут нам что-то новое и интересное, заключил Солодков.

Руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в рамках форума «Банки России — XXI век» ранее заявил, что уровень опасений и шума вокруг приема российских карт «Мир» за рубежом несколько преувеличен. По его словам, катастрофического снижения объемов платежей не произошло, хотя ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой».