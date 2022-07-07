Экономист предложил ввести единую валюту для России и союзников Экономист Разуваев предложил ввести единую валюту для России, Белоруссии и Казахстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России, Белоруссии и Казахстану, а также, вероятно, другим странам стоит подумать о единой валюте, сказал экономист Александр Разуваев изданию Lenta.ru. Помимо этого, России следует развивать фондовый рынок, чтобы люди могли зарабатывать, считает он.

Фондовый рынок должен быть приоритетным, люди должны на нём зарабатывать. А поднять котировки не так сложно. Кроме того, имеет смысл задуматься над вводом единой валюты в Белоруссии, России, Казахстане, может, где-то ещё, — сказал Разуваев

Он добавил, что такую идею начали обсуждать ещё в 2014-м, но затем начались санкции и валютный кризис — инициатива ушла. Разуваев отметил важность объединения стран не только в военной политике, но и в экономике, потому что это ускорит развитие соседних государств, особенно в кризис.

В январе зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере дальнейшей интеграции. Он напомнил, что разница в экономическом развитии европейских стран периодически порождает проблемы, связанные с функционированием единой валюты.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко допускал возможность введения единой валюты с Россией, если это будет выгодно обеим странам. По словам главы кабмина, для реализации такой инициативы нужно создать единое экономическое пространство и законодательство в рамках Союзного государства.