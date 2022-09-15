Экономист: по итогам ШОС доллару могут бросить реальный вызов Экономист Юденков: дедолларизация может ускориться при создании новых кредитных институтов

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Требование США о прекращении сотрудничества турецких банков с Россией говорит о том, что в Штатах действительно озабочены действиями РФ в области дедолларизации мировой финансовой системы, заявил политолог и экономист Юрий Юденков в беседе с «ПолитРоссией». По его словам, если на грядущем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создадут новые кредитные институты, то этот процесс может ускориться, а американской валюте будет брошен прямой вызов.

Если мы создадим кредитные институты ШОС, которые будут нормально работать, то это будет не просто дедолларизация, а реальный вызов гегемонии доллара, — заявил эксперт.

По словам экономиста, последние 20 лет США испытывали проблемы с сокращением долларовой доли на мировом рынке. Доля американской валюты в мировой экономике все еще велика — в ней ведется больше 50% торговли, но раньше этот показатель составлял 75%, пояснил Юденков. По его словам, Россия способствует снижению роли доллара в мировой экономике.

Из-за санкций Россия вышла из всех долларовых контрактов, что нанесло Америке дополнительный ущерб. <...> Теперь США вынуждены принимать административные меры: раньше они экономически воздействовали, пугали штрафами, а теперь напрямую указывают тем или иным странам, что делать и позволено ли им торговать в рублях, — пояснил эксперт.

В китайских СМИ ранее заявили, что России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике. Автор материала отмечает, что другие страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах. Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.