Экономист отреагировал на «индекс оливье» 2025 года Экономист Березнюк: нельзя оценить ситуацию в РФ по ценам на ингредиенты оливье

Нельзя сделать никаких выводов об экономической ситуации в России лишь на основе цен на ингредиенты для оливье, заявил «Радио 1» экономист Илья Березнюк. Так он отреагировал на соответствующий индекс.

«Индекс оливье» — бытовая медийная история, которая очень широкими мазками показывает ситуацию с каким-то очень ограниченным набором продуктов. На основе этих цифр никаких макроэкономических выводов делать нельзя, — высказался Березнюк.

Он объяснил, что при расчете официального индекса потребительных цен учитывают сотни товаров и услуг, в том числе ЖКХ. «Индекс оливье» может быть интересным бытовым ориентиром, но не более того. Подобные упрощения могут давать сильные искажения в связи со скачком стоимости на отдельные продукты, пояснил эксперт.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла на 12%. Однако, по словам эксперта, красная икра и мандарины стали дешевле.