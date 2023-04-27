Экономист оценил ответные меры на изъятие активов России за рубежом Экономист Стариков сравнил ответные меры на изъятие активов России за рубежом с зеркальной дипломатией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ответные меры на изъятие активов России за рубежом в виде внешнего управления российских энергетических компаний, совладельцами которых являются финская Fortum и немецкая Uniper, являются примером зеркальной дипломатии, рассказал бывший замминистра экономики Иван Стариков. Он пояснил журналу «Компания», что России нужно было отреагировать на меры, принятые Западом против страны.

Это как зеркальная дипломатия: когда высылаются десятки сотрудников посольства с какой-либо стороны, страна отвечает на это аналогичным шагом, — сравнил экономист.

По словам эксперта, законодательная мера при этом может стать сигналом другим зарубежным компаниям, которые еще не были переданы под внешнее управление, быстрее выводить из России свои активы. Российский рынок перестанет быть привлекательным для инвесторов окончательно, считает Стариков.

Экономист Никита Масленников призывает не сгущать краски вокруг этого вопроса. Он напомнил, что из представленных в России 1400 иностранных компаний с рынка окончательно ушли только 120, что составляет меньше 10%. По его мнению, инвесторы рассчитывают на нормализацию ситуации, поэтому стараются сохранить присутствие в России.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о противодействии в случае конфискации российских активов за границей. В частности, при конфискации или ограничении прав на собственность России за рубежом будет установлено внешнее управление активами стран-неприятелей на территории России.