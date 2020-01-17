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Бюджет Всемирной летней Универсиады, которая пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге, составит около 83 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам руководителя региона, субъект выделит 12 млрд рублей на проведение мероприятия, остальные деньги будут направлены из федерального бюджета и за счёт частных инвесторов. Куйвашев подчеркнул, что областные власти уже...