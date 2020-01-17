https://static.news.ru/photo/7fcccebe-3910-11ea-83aa-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что его слова о снижении курса российской валюты до уровня 200 рублей за доллар были неверно истолкованы. По его словам, цифра была приведена им ради понимания динамики ситуации и не является выверенным экономическим показателем.
Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост, — цитирует Ведева «Царьград».
Ранее, как писал NEWS.ru, Ведев сообщил, что «движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно». По мнению эксперта, это понимают все участники рынка.