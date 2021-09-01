Экономист объяснил повышение цен на газ в Европе

Столкновение различных факторов привело к тому, что цены на газ в Европейском регионе выросли. Об этом «Экономике сегодня» сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Европейский союз ранее избавлялся от долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой как от недостаточно рыночных. Эти действия послужили тому, что сейчас цены на газ выше $600 за тысячу кубов, — объяснил эксперт.

Последние несколько лет цены на газ держались в районе $200 за тысячу кубометров. Это произошло из-за того, что в 2015 году на рынке образовался переизбыток предложения. Однако именно это событие послужило началом кризиса, отметил специалист.

Тогда многие участники газового рынка не смогли продать газ с прибылью при такой низкой цене и просто ушли с рынка. После этого трейдеры стали массово скупать газ, максимально заполнив хранилища. Но уже к 2021 году подошла отложенная реакция, которая является совокупностью разных факторов, сообщил экономист.

На повышение цен голубого топлива повлияли региональные рынки по всему миру, где каждый боролся за поставки газа. Также Европа столкнулась с результатом решения по отказу от долгосрочных контрактов, а трейдеры, которые заметили надвигающуюся сложную ситуацию, просто стали повышать цены. Теперь последующие изменения будут зависеть от уровня потребления газа в ближайшие месяцы и температуры в зимний период, заключил Фролов.

Ранее стало известно, что стоимость газа на европейских рынках впервые в истории поднялась выше отметки $600 за тысячу кубометров.