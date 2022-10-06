Без шапкозакидательства: как российская экономика вырастет за два года Аналитик Беляев объяснил, как российская экономика вырастет за два года

Фото: duma.gov.ru

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин справедливо назвал внутренний спрос фактором, от которого будет зависеть постепенный рост отечественной экономики, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, важным моментом станет инвестиционный спрос, который предполагает создание условий для бизнеса и новых рабочих мест, а для повышения потребительского спроса правительство укрепит финансово незащищенные слои населения

В экономику предполагается направить инвестиции, создать определенные условия для бизнеса, чтобы инвестиции тоже шли от бизнеса. Это создаст рабочие места, то есть расширятся экономические мощности. Плюс есть мероприятия по поддержке финансово незащищенных слоев населения: пенсионеров, семей с детьми. Их собираются укрепить материально, чтобы повысить потребительский спрос. Все это должно придать экономике ускорение, — сказал Беляев.

Эксперт предположил, что 2023 год заложен правительством как адаптационный период, время стабилизации и переориентации на новые условия. Это не застойный момент, а подготовка к дальнейшему росту, который должен проявиться в 2024–2025 годах.

Вполне трезвый, реалистичный, не шапкозакидательский прогноз в духе нашего правительства, которое в последнее время, на мой взгляд, отличается грамотностью, трезвостью подхода и деловыми решениями, — подытожил Беляев.

Ранее Мишустин заявил, что в 2024–2025 годах ВВП России продолжит расти. Это произойдет в первую очередь за счет увеличения внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного. Премьер также рассказал, что экономику поддержит реализация стратегических приоритетов.

Мишустин отметил, что вводимые Западом санкции будут долгосрочными и российские власти исходят из этого момента. В таких условиях основной задачей является защита интересов населения и обеспечение потребностей экономики.