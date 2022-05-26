Экономист обвинил ЦБ в рекордном спаде частных инвестиций Экономист Дудчак: частные инвестиции в России невыгодны из-за политики Центробанка

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частные инвестиции в России невыгодны из-за политики Центробанка, заявил экономист Александр Дудчак в разговоре с АБН. Так он прокомментировал тот факт, что в марте объём средств на брокерских счетах частных инвесторов упал на рекордные за историю наблюдений 27%.

При нынешней кредитно-денежной политике никаких инвестиций быть не может. Удивительно, что Центральный банк позволяет происходить подобным процессам. <...> В новой реальности мы уже живём три месяца, но это никак не доходит до сознания очень ответственных персонажей, — сказал Дудчак.

При этом в России сейчас сложилась уникальная ситуация — огромный простор для инвестиций, но регулятор не принимает достаточно нужных мер, отметил эксперт.

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых с 27 мая. По данным регулятора, за последние недели цены стали расти медленнее, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. При этом доктор экономических наук Денис Домащенко считает, что укрепление рубля и выcокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегaзового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской бoлезнью».