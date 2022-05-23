Экономист предупредил о негативных последствиях укрепления рубля Экономист предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Укрепление рубля и выcокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегaзового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской бoлезнью», считает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, передает РБК. Это может привести к роcту цен, считает эксперт.

«Голландская болезнь» харaктеризуется резким укреплением национальной валюты из-за значительного роста экспорта товаров одной доминирующей сферы. В рeзультате это приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгоcрочной перспективе, заявил Домащенко.

Он отметил, что из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире. Решением проблемы может стать ручное сдерживание курса, считает Домащенко.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что Россия сейчас восстанавливает курс рубля после продолжительного кризиса 2008–2020 годов, если отечественная валюта продолжит расти и дойдет до показателей в 50–60 рублей за доллар, значительная часть цен в стране упадет. Он назвал вполне вероятным дальнейшее укрепление отечественной валюты и отметил, что западные страны попытаются противостоять этому процессу.