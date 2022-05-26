Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11%

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых с 27 мая, сообщается на сайте ЦБ. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. <...> Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России, — говорится в сообщении.

В регуляторе подчеркнули необходимость смягчения кредитных условий, так как кредитная активность банков в России остаётся низкой. Смягчению мер способствует снижение рисков финансовой стабильности страны, несмотря на сложные внешние условия, пояснили в ЦБ.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. Доктор экономических наук Денис Домащенко заявил, что укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью». Она характеризуется резким укреплением национальной валюты из-за значительного роста экспорта товаров одной доминирующей сферы. В результате это приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе, добавил эксперт.