Банк России понизит ключевую ставку до 17%

Банк России с 11 апреля понизит ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов, говорится на сайте регулятора.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б. п., до 17,00% годовых, — говорится в тексте.

В ЦБ отметили, что внешние условия для отечественной экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но в настоящее время перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, темпы роста цен существенно замедлились. Этому, помимо всего прочего, способствовала и динамика обменного курса рубля, отметили в ЦБ. Там добавили, что ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны кабмина и ЦБ, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски.

В регуляторе допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Отмечается, что решения будут приниматься в зависимости от рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финрисков и с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Ранее аналитики предсказали снижение стоимости доллара до 60–65 рублей в апреле-мае. По их мнению, это возможно, если ЦБ РФ не будет менять действующие ограничения с валютой.