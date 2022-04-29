ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

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Банк России понизил ключевую ставку до 14% с прежних 17% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Такое решение принято в связи с замедлением текущих темпов роста цен за счёт укрепления рубля и снижения потребительской активности. ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2022 году в пределах 12,5–14%.

Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, — сказано в сообщении регулятора.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать, учитывая динамику инфляции, а также оценивая риски изменения внутренних и внешних условий для страны и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция в 2022 году составит 18,0–23,0%, в 2023 году снизится до 5,0–7,0% и вернётся к целевым 4% в 2024 году.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Представители регулятора объяснили, что такое решение поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения. В начале апреля ЦБ понизил ключевую ставку до 17%.