В ЦБ не исключили дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года Зампред ЦБ Заботкин не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил замглавы Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, нынешний темп роста цен замедляется быстрее, чем в 2015 году.

Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года, — сообщил зампред.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. По её словам, снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков, а недавнее снижение ключевой ставки произошло благодаря снижению рисков для ценовой и финансовой стабильности. Возможность же дальнейшего снижения ключевой ставки будет зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков.