ЦБ объяснил снижение ключевой ставки Глава ЦБ Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков. Она пояснила, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а это создало условия для снижения. Она также отметила, что в зависимости от ситуации будет предприняты дополнительные действия, пишут «Известия».

Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков, — поделилась Набиуллина.

Он добавила, что в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки до конца текущего года. Диапазон ключевой ставки в 2022 году, по словам главы регулятора, сохраняется на уровне 12,5-14%.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова ранее заявила, что некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии уже с 1 июня. Эксперт уточнила, что речь идёт о тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Уровень индексации, по словам специалиста, достигнет 8,6%. Она добавила, что пенсионеры, достигшие в июне 80-летнего возраста получат повышение фиксированной выплаты на 100%.