Экономист назвал условия, при которых рухнет курс рубля

https://static.news.ru/photo/35320b66-5d5f-11eb-99aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс российской валюты может достигнуть 100 рублей за доллар в случае введения серьёзных санкций или резкого падения цен на нефть. Об этом заявил экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

При резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста рублей. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьёзных санкций, — сообщил URA.RU Любич.

Но даже если не произойдёт резкого снижения цен на нефть, от которых национальная валюта сильно зависима, рубль может ослабнуть под влиянием других экономических факторов — до 80–82 рублей за доллар, полагает эксперт.

Инвесторы пока не верят в вероятность новых санкций, однако события во внутренней политике России и попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» могут их спровоцировать, — добавил Любич.

Другой экономист, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по инфляции Михаил Беляев выразил уверенность, что российская экономика сейчас стабильна, ничего особо не изменилось и на американском рынке, поэтому разрыв между курсами не усилится, и курс рубля не упадёт ниже 76 единиц за доллар.

Как писал NEWS.ru, 22 января в ходе торгов на МосБирже курс доллара США достиг отметки 75 рублей. При этом евро вырос до 91,25 рубля. Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти.

Ранее экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая может занять место главы Министерства финансов США, сделала заявление, которое в долгосрочной перспективе может обрушить американскую валюту.