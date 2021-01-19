Bloomberg: Минфин США может обрушить доллар

https://static.news.ru/photo/89223504-5ac9-11eb-8323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs / globallookpress

С приходом к власти Джо Байдена полностью сменятся и главы всех министерств, руководителем Минфина, скорее всего, станет экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Она уже сделала громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg . В частности, Йеллен призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику.

Инвесторы могут расценить её слова как зеленый свет на долгосрочный нисходящий тренд доллара, считают аналитики.

Джанет Йеллен всегда была сторонницей рыночного курса нацвалюты, а сейчас выступила в конгрессе с просьбой принять дополнительные меры по поддержке экономики во время пандемии.

Мы интерпретируем точку зрения Йеллен так: правительство США вряд ли будет препятствовать продолжающемуся рыночному снижению курса доллара, — сообщил валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.

В начале 2021 года американская валюта и так упала до двухлетнего минимума к основным мировым валютам.

Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 19 января курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,23%, курс евро — на 0,18%.