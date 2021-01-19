Bloomberg: Минфин США может обрушить доллар

С приходом к власти Джо Байдена полностью сменятся и главы всех министерств, руководителем Минфина, скорее всего, станет экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.
Она уже сделала громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты, опрошенные агентством
Инвесторы могут расценить её слова как зеленый свет на долгосрочный нисходящий тренд доллара, считают аналитики.
Джанет Йеллен всегда была сторонницей рыночного курса нацвалюты, а сейчас выступила в конгрессе с просьбой принять дополнительные меры по поддержке экономики во время пандемии.
Мы интерпретируем точку зрения Йеллен так: правительство США вряд ли будет препятствовать продолжающемуся рыночному снижению курса доллара, — сообщил валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.
В начале 2021 года американская валюта и так упала до двухлетнего минимума к основным мировым валютам.
Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 19 января курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,23%, курс евро — на 0,18%.