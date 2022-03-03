Экономист назвал условия обрушения рынка нефти

Долгосрочная мировая цена на нефть в $120 за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений. В результате этого будет наблюдаться избыток сырья, что приведёт к обрушению рынка, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

По мнению эксперта, краткосрочно цена может взлететь до $150 или даже $200 за баррель, но участники рынка создадут условия для баланса спроса и предложения, чтобы вернуть рынок в цену до $95–100.

Цена нефти в $120 невыгодна. Так, распакуются те активы добычи, которые были нерентабельными, и могут сначала наполнить рынок новыми поставками, но избыток обрушит рынок, — считает собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $116 за баррель впервые с 9 сентября 2013 года. По данным на 05:48 по московскому времени, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составляла $116,63. Таким образом она подорожала на 1,81% в сравнении с предыдущими показателями. Апрельские фьючерсы на нефть WTI также подорожали на 2,80% и достигли уровня $113,70.

При этом стало известно, что трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада.