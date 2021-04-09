Экономист назвал условия для роста пенсий в России

https://static.news.ru/photo/0e7a2d16-9a9d-11eb-b54a-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Повышение размеров пенсий в России возможно только в условиях роста экономики, создания новых рабочих мест и производства отечественных продуктов питания. Об этом заявил экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

Чтобы ситуация исправилась, экономика должна расти опережающими темпами. Она должна генерировать в Пенсионный фонд больше отчислений, чем выходит на пенсию людей. Но при текущих темпах роста экономики это невозможно, — пояснил он URA.RU.

Эксперт добавил, что для положительных изменений в пенсионной реформе необходимо, чтобы начали работать средства Фонда национального благосостояния.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, в свою очередь, заявил, что пенсионная реформа «ни в каком виде не приведёт к росту пенсий». По его словам, госбюджет исполняет свои обязанности перед ПФР «на грани возможного» и «денег нет».

Эксперт также отметил, что индексация пенсий не соответствует росту цен на продукты. Пенсионеры, как бедная категория населения, ощущают подорожание продуктов особенно сильно.

Ранее NEWS.ru писал, что российский актёр Станислав Садальский раскритиковал размеры пенсий в стране. По его словам, чем дальше от Москвы, «тем суровее старость». Размеры пенсионных выплат дают понять, что «старикам в России не место».