Экономист назвал продукты, которые подешевеют в январе

https://static.news.ru/photo/6adcc072-584a-11eb-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Некоторые продукты в январе станут дешевле из-за «раскачанного спроса» торговыми сетями. Падение розничного рынка в продовольственном сегменте можно будет наблюдать в ближайшее время.

Период роста цен на продукты и подарки, который традиционно наблюдается к Новому году, закончился, считает экономист Леонид Холод. Теперь наступает период распродаж, когда торговые сети будут стараться получить прибыль не за счёт цены, а за счёт объёма, сообщает радио Sputnik.

Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства, — приводит издание слова эксперта.

Если же всё остановится, поясняет Холод, то убытки будут гораздо масштабнее, чем продажа по сниженной цене.

Ждать понижения цен можно будет на праздничные продукты: шампанское, икру, деликатесы с ограниченным сроком годности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на мясо и птицу в наступившем 2021 году могут снизиться. Свинина может подешеветь на 5%, это примерно 10–14 рублей, в зависимости от вида продукции.