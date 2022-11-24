Экономист назвал причину пробуксовки импортозамещения в России Экономист Заборцев: ФРП не хватает ресурсов для влияния на импортозамещение в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортозамещение в России буксует, так как Фонду развития промышленности (ФРП) не хватает ресурсов, чтобы оказывать реальное влияние на ситуацию, рассказал «Царьграду» экономист Пётр Заборцев. Займы на 330 млрд рублей, которые фонд выдал предприятиям реального сектора экономики, по меркам 2022 года являются недостаточными, считает эксперт. По его словам, эта проблема системная, так как государство в вопросах импортозамещения ориентируется в первую очередь на банковское кредитование, которого недостаточно.

Я думаю, это системная проблема. Государство не смотрит на такие фонды как на активно определяющего политику, задающего курс игрока. Скорее лишь как на небольшие дополнения к общему вектору. А общий вектор — это в первую очередь банковское кредитование. Но, как мы знаем, банковского кредитования в программах импортозамещения совсем немного, — рассказал Заборцев.

Несмотря на то, что Фонд развития промышленности рассматривается Минпромторгом в качестве основного инструмента воздействия на индустрию в стране, он явно недомонетизирован, считает экономист.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что импортозависимость России в сфере животноводства была большой, но работа по ее преодолению дает свои плоды. По его словам, до конца дня глава государства Владимир Путин запустит центр по воспроизводству индейки в Тюменской области и заслушает доклад главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о ситуации в животноводстве и птицеводстве, которая имеет непосредственное отношение к продовольственной безопасности РФ.