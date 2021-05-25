Экономист назвал главную ошибку Кудрина, обещавшего победить бедность

https://static.news.ru/photo/902f7a68-bd49-11eb-a923-96000091f725_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов назвал чрезмерно оптимистическим обещание главы Счётной палаты Алексея Кудрина победить бедность в России за три-четыре года. Как рассказал эксперт в беседе «Царьграду», главная ошибка председателя СП — это надеяться на решение этой проблемы за такой короткий срок.

Он считает , что предложение Кудрина сделать помощь нуждающимся более адресной и не помогать тем, кто имеет какое-то имущество, действительно поможет сэкономить средства.

По словам Колганова, если рассматривать реальную ситуацию, то организация учёта и мониторинга реального имущественного положения людей и изменение условий предоставления пособий само по себе будет занимать достаточно продолжительное время. Поэтому говорить о трёх-четырех годах — это, по его мнению, явно преждевременно.

Зная реальные условия работы нашей государственной машины, нашего чиновничества, я бы не стал слишком сильно уповать на быстрое и эффективное внедрение подобного рода системы, — сказал Колганов.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан позволит добиться снижения уровня бедности в РФ в два раза в течение трёх-четырёх лет, а не к 2030 году, как планирует правительство.