Кудрин рассказал, как победить бедность за три-четыре года

https://static.news.ru/photo/14f0c2c2-914e-11e9-8b54-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан позволит добиться снижения уровня бедности в РФ в два раза в течение трёх-четырёх лет, а не к 2030 году, как планирует правительство. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

В беседе Кудрин высказался в поддержку подхода по введению требований к получателям пособий, включая имущественный ценз. Данный подход начал применяться с 2021 года при назначении пособий малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. По данным подготовленного Минтрудом постановления правительства, данный подход распространят и на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам в трудной ситуации.

По мнению Кудрина, надо внедрять больше адресности.

Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, — заявил глава Счётной палаты.

Правила предусматривают довольно крупный объём собственности, которым может владеть семья в совокупности: квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка. При этом в расчёт нуждаемости не включают квартиры и дома, признанные негодными для проживания, а также недвижимость, полученную в качестве меры социальной поддержки, и дальневосточные гектары.

По словам Кудрина, требования могли бы быть гораздо жёстче, однако социальные реформы следует проводить без лишнего напряжения.

Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определённой стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход, — сказал глава Счётной палаты.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что пенсионеры не получили сотни миллионов рублей из-за запоздалого обновления личных данных.