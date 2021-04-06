Кудрин назвал ошибку, из-за которой пенсионеры лишились миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/87f134ec-971d-11eb-a231-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что пенсионеры не получили сотни миллионов рублей из-за запоздалого обновления личных данных. Заявление прозвучало на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Глава Счётной палаты отметил, что выплаты доначислялись гражданам со значительной задержкой.

Пенсионный фонд проверили, у нас получилось, что не бились базы персонифицированного учёта разных структур: ФНС, ЗАГС и других. В результате несвоевременного обновления персональных данных пенсионерам несвоевременно доначисляются пенсии, — цитирует Кудрина «Царьград».

Издание ссылается на слова Кудрина, согласно которым Счётная палата выявила нарушения на 70 млн рублей. После этого была проведена сплошная проверка, и сотни миллионов рублей были выплачены пенсионерам в результате уточнённых персональных данных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возврате с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.