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30 июля 2025 в 11:07

Названы главные уроки перестройки для России

Экономист Мау: урок перестройки должен стать для РФ противоядием от популизма

Москва, 1992 год Москва, 1992 год Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Россия должна извлечь уроки из перестройки, которая случилась 40 лет назад, заявил бывший ректор РАНХиГС и экономист Владимир Мау в своей статье для журнала «Вопросы экономики». По его словам, этот период должен стать «противоядием» от финансового популизма. Также Мау призывает отдавать приоритет стабильности.

Никакие благие намерения не могут подвергать риску макроэкономическую стабильность. Финансовая стабильность приоритетна по отношению к темпам экономического роста, — написал бывший ректор РАНХиГС.

Еще один вывод, к которому приходит Мау, это то, что перестройка стала третьей масштабной, но неудачной попыткой реформировать советскую экономику на рыночных принципах после НЭПа и реформы 1965 года. В отличие от предыдущих попыток, перестройка не только не дала устойчивых экономических результатов, но и привела к обострению политических проблем.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что угроза ускоренного роста цен продолжает оставаться актуальной. По ее оценке, на текущую ситуацию продолжают влиять три ключевых фактора: инфляционные ожидания населения, состояние рынка труда и внешнеэкономическая конъюнктура.

экономика
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СССР
Владимир Мау
финансы
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