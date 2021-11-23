Экономист предсказал восстановление рубля до конца года

Несмотря на финансовый обвал в России, рубль имеет возможность вернуться к росту до конца года, заявил экономист Вячеслав Зайченко «Царьграду». Он считает, что национальная валюта может даже ещё сильнее укрепиться и на это повлияет стоимость нефти.

Скорее всего, до четверга нефть покажет восстановление и вырастет до тех же уровней, на которых недавно торговалась. Думаю, к Новому году высока вероятность роста нефти до отметки как минимум в 92$ за баррель. Может быть, и до 100$. Это не может не отразиться на укреплении рубля, поэтому национальная валюта продолжит своё движение вверх, — сказал Зайченко.

В октябре российский рубль вернулся в рейтинг 20 самых популярных валют мира, увеличив свою долю в международных расчётах до 0,2%. Такие данные содержатся в системе межбанковских переводов SWIFT. Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин объяснил это влиянием роста цен на сырьевые товары.

Ранее инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что рубль может просесть к доллару из-за угрозы коронавируса. Новые локдауны способны негативно сказаться на нефтяных ценах. Бахтин пояснил, что обычно ноябрь и декабрь являются для рубля худшими месяцами в году.