ЕК изменила прогноз цен на нефть в 2020 году

https://static.news.ru/photo/1ff5196c-8f85-11ea-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссия опубликовала новый прогноз по ценам на нефть на 2020 год. Согласно документу, среднегодовая стоимость нефти марки Brent упадёт до S38,4 доллара за баррель, а на следующий год — поднимется до $40,2 доллара.

Согласно фьючерсным рынкам, цены на нефть марки Brent прогнозируются на уровне в среднем 38,4 доллара за баррель в 2020 году и 40,2 доллара в 2021 году, — говорится в прогнозе, который приводит РИА Новости.

Ранее в Еврокомиссии предполагали, что цена на нефть сохранится в 2020 году на уровне $60,4.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший заместитель председателя правительства и руководитель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович спрогнозировал подорожание нефти к концу 2020 года до $30–40. При этом он отметил, что для стабилизации рынка недостаточно новой сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, необходимы реальные действия.