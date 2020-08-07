ЕИБ инвестировал в проект по лечению редких заболеваний у детей €30 млн

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтверждён на уровне F2, следует из предоставленных агентством данных.

«Стабильный прогноз» подразумевает, что реакция РФ на экономические последствия пандемии и ситуацию на мировом нефтяном рынке будет способствовать повышению макроэкономической стабильности и сохранению прочности суверенного баланса. Отмечается также, что приверженность...