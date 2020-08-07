ЕИБ инвестировал в проект по лечению редких заболеваний у детей €30 млн

Европейский союз одобрил инвестирование в инновационный проект по применению технологий красных кровяных телец для лечения редких заболеваний детей.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) инвестирует €30 млн в итальянскую компанию EryDel, которая разработала эту технологию.
Благодаря финансированию EryDel и её передовых технологий в области красных кровяных телец мы поможем расширить границы возможного в лечении редких заболеваний на благо пациентов в Европе и во всем мире, — привели слова комиссара ЕС по экономике Паоло Джентилони в «Интерфакс».
Отмечается, что биотехнологическая компания разработала различные лекарственные препараты для лечения редких заболеваний, в том числе заболевания, которое вызывает инвалидность у детей, атаксии телеангиэктазии («синдрома Луи-Бара»).
Как писал NEWS.ru ранее, правительство России сняло ограничение на госзакупки некоторых иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, лекарства для лечения лейкоза и лимфомы будут допускаться к госзакупкам без ограничений.