Египетские отели стали экономить на россиянах

На российских туристах египетские отели экономят как могут — по системе «всё включено» питание удешевляют всеми возможными способами. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В последние годы Египет столкнулся с инфляцией, подорожали в том числе и продукты питания. Чтобы не отпугнуть клиентов, отели сдерживают цены на номера, однако начинают экономить на питании постояльцев, — отметил владелец турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир.

По его словам, из-за постоянного упрощения блюд и замены ингредиентов на более дешёвые аналоги страдает их качество. Например, вместо свежей рыбы или мяса используются замороженные полуфабрикаты. Также безалкогольные напитки мешают с водой, а алкогольные разливают из самых дешёвых бумажных пакетов.

Себестоимость содержания одного туриста в день обходится всего в тысячу рублей. Из-за этого владельцы отелей придумывают способы, чтобы постояльцы не налегали на «хорошую» еду, используя повсюду картошку фри или пиццу.

Чтобы впечатления об отдыхе остались хорошими, туристам рекомендуют больше употреблять свежие фрукты и овощи и не экономить на проживании, так как за минимальную сумму ничего «элитного» в плане еды отели предоставить не смогут.

Ранее россияне рассказали, сколько денег им надо для хорошего отпуска. Для полноценного путешествия требуется сумма не меньше 150 тысяч рублей. Лишь немногие отметили, что им для отдыха хватило бы 70 тысяч рублей.