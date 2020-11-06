Дырявые мешки: об опасности повышения налогов на доходы богатых россиян

Неинвестируемые личные доходы состоятельных и благополучных жителей России требуется обложить повышенным налогом в 20–24%. Налог на прибыль компаний (неинвестируемые средства) при этом также стоит поднять с 20 до 30%. Такое предложение содержится в специальном отзыве Высшей школы экономики (ВШЭ) на проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который поступил в распоряжение NEWS.ru. Опрошенные экономисты считают, что эти заявления через СМИ — зондирование общественной почвы для возможности введения данного налога. При этом специалисты опасаются, что на фоне таких новостей и особенно после введения данных мер может начаться бегство капиталов за рубеж.

Такие изменения, по мнению ВШЭ, в налогообложении можно провести благодаря достигнутому уровню технологий налоговой службы и современной внешнеэкономической ситуации, которые существенно ограничивают возможность вывода средств российскими физическими и юридическими лицами из юрисдикции РФ.

Изначально переход к плоской шкале налогообложения по НДФЛ являлся мерой временной, призванной содействовать легализации налогоплательщиков. И возврат к прогрессивной шкале неизбежен, убеждён доцент кафедры государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ Виталий Федосов. «Но если это делать прямо сейчас, то какова цель данной меры?» — задался он вопросом.

Если социальная справедливость, то она может быть достигнута не повышением налогообложения богатых, а введением дополнительных налоговых вычетов для бедных. Если же цель — увеличение доходов бюджетов, то необходимо просчитывать реакцию наиболее обеспеченных граждан, на которых падёт данное налоговое бремя. Если не касаться незаконных методов ухода от налогообложения, вполне возможно, часть граждан перейдёт в другие налоговые юрисдикции. Виталий Федосов доцент кафедры государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ доцент кафедры государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ

По его прогнозу, для сохранения доходов бюджетов следующим шагом будет изменение правил признания налогоплательщика налоговым резидентом России. Например, сокращение срока пребывания в стране с 183 дней до 90. Таким образом, повышение ставок налогов по НДФЛ может привести к витку новых мер давления на налогоплательщиков, чтобы новация сработала, допускает эксперт.

В целом в условиях высокой экономической неопределённости, вызванной пандемией коронавируса, повышение ставок налогов видится рискованной мерой, которая должна быть хорошо аргументирована и обоснованна, — говорит Виталий Федосов.

Идея введения налога на богатых, конечно, с одной стороны, является общепринятой, например в Скандинавских странах. Однако не стоит забывать, что и уровень социального страхования в них также находится на высоком уровне, уточняет доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. То есть чем выше доходы и, соответственно, взимаемый по повышенной ставке налог на доходы, тем больше получает гражданин, когда, в частности, выходит на пенсию или в качестве медицинских услуг получает качественное обслуживание.

Структура прогрессивного налога на состоятельных граждан РФ пока неясна, поскольку нет общего критерия к определению понятия в нашей стране «состоятельности». Например, две машины на семью из трёх человек — это достаточный критерий, чтобы считать семью «состоятельной». В данном вопросе, по большей части, можно ориентироваться не только на уровень получаемых доходов, но и на величину расходов семьи, включая обучение и лечение детей. Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

Идём дальше. 1

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По суждению доцента кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галины Семёновой, оптимальная структура прогрессивного налога на доходы с физических лиц должна выглядеть таким образом: чем больше физлицо зарабатывает, тем больше оно должно платить налог (НДФЛ).

До Налогового кодекса (НК РФ) у нас была шедулярная система налогообложения доходов физических лиц, то есть ставки НДФЛ были 12%, 15% и 20% в зависимости от суммы полученного дохода за налоговый период. С введением НК ставка с доходов физлиц стала единая — 13% без ограничения полученного совокупного дохода. Физлицо получает доход в размере 10 тысяч руб., с него берут налог (13%) — 1 300 руб., его чистый доход составит 8 700 руб., и другое физлицо, получая доход за месяц 1 миллион руб., выплатит налог 130 тысяч руб., его чистый доход — 870 тысяч руб. Так кому легче прожить на свой доход? Галина Семёнова доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

Единственное, напоминает эксперт, с 2021 года собираются повысить ставку с доходов физических лиц, превышающих 5 млн руб., — до 15%. Семёнова не считает, что это самые богатые люди (ведь в среднем за месяц у них получается 417 тысяч рублей). Это, на её взгляд, чуть выше среднестатистического дохода физического лица. Поэтому, отмечает экономист, 15-процентную ставку надо сделать с доходов, превышающих 5 млн и до 10 млн руб. включительно, затем 20% с доходов, превышающих 10 млн и до 30 млн руб. включительно, 25% с доходов, превышающих 30 млн до 50 млн руб. включительно, а 30% с доходов, превышающих 50 млн руб. Это будет достаточно справедливо, полагает специалист.

В свою очередь управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов считает, что финансовый эффект для бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ «очень невелик». Уже планирующееся повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год принесёт в казну не более 200–300 млрд рублей, так как общее число граждан, получающих доходы свыше 400 тыс. рублей в месяц (а именно столько необходимо получать, чтобы попасть под повышенное налогообложение) не превышает 200–250 тыс. человек.

Не совсем понятно, что означает у экспертов ВШЭ фраза «неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян». Если речь идёт о средствах на счетах в банках, то они были сформированы за счёт доходов, с которых уже были уплачены налоги, и непонятно, почему эти средства должны повторно облагаться налогом. Технически средства на сберегательных счетах также являются инвестициями — они доверены банку для дальнейшего инвестирования. Большинство граждан не являются профессиональными инвесторами, то есть не располагают должной квалификацией по отбору и оценке инвестиционных инструментов для последующего размещения личных накоплений. Получается, что отсутствие навыков инвестирования сопряжено с дополнительным налоговым бременем. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Все остальные сверхдоходы, добавляет Пискунов, уже инвестированы либо в недвижимость, либо в финансовые активы и под категорию «неинвестируемые» не подпадают.

Идём дальше. 2

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономисты уточняют, что сегодня источник благосостояния богатых и сверхбогатых граждан отнюдь не заработная плата — согласно Росстату, зарплату свыше 250 тыс. рублей в месяц у нас в стране получают лишь 0,8% занятых или около 500 тыс. человек. Гораздо большую роль в данном случае играют дивидендные выплаты и иные виды дохода от инвестирования, указывают эксперты.

Если же говорить о прогрессивном налогообложении, то гораздо уместнее рассуждать о том или ином виде налога на роскошь — повышенные ставки на элитную недвижимость и т. д., замечают специалисты. Это позволило бы увеличивать налоговое бремя для целевой группы (сверхбогатые граждане), а не создавать дополнительную нагрузку на и так немногочисленный средний класс.

В целом говорят опрошенные аналитики, идея вводить дополнительные налоги на неинвестируемую прибыль приведёт к стремлению бизнеса оптимизировать её с целью избежать дополнительного налогообложения. Ведь решение о своевременности и целесообразности инвестиций бизнес принимает исходя из ожиданий в отношении конъюнктуры рынков и торопить его посредством угрозы отобрать часть прибыли — не самая продуктивная идея, особенно в сложившихся условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией.

Кроме того, многим компаниям также необходима и подушка безопасности на случай дальнейшего ухудшения экономической обстановки. Принуждение к инвестициям сделает их более уязвимыми с точки зрения финансовой устойчивости, а бюджетный эффект будет небольшим, так как маржинальность многих предприятий существенно сократилась в период пандемии.

Наконец, повышение налога никогда ещё не приводило к ускорению деловой активности и развитию бизнеса в целом. Так, например, можно привести в пример бурный рост экономики ОАЭ, который многие экономисты сравнивают с налоговыми послаблениями и налоговыми манёврами этой страны. Если рассматривать историю развития большинства экономически мощных стран, всегда можно заметить периоды либо низких налогов, либо отсутствия оных как таковых, указывает финансовый аналитик и трейдер Артём Звёздин. Это связано с тем, что снижение налога привлекает крупные капиталы со всего мира и заставляет их оборачиваться внутри страны.

Делаем выводы

Получается, что увеличение налога позволяет заработать правительству лишь временно. Данная тактика работает в условиях кризиса и тогда, когда существует дефицит бюджета. Однако бесконечно увеличивать налог не получится. В условиях систематически растущих санкций, натянутых отношений с миром, пандемии и спада активности в бизнесе в целом увеличение налогового бремени может сильно ударить по экономике и заставить крупные капиталы уходить из страны, что уже в какой-то мере и происходит. Увеличение ставки налога в целом должно соответствовать пропорциональному росту экономики.

Мы долгие годы стремились способствовать легализации бизнеса, вводя 13-процентный налог. Тем самым мы старались помогать развитию производств. Мы всегда говорили, что для привлечения инвестиций нужно создать условия: снизить административные барьеры, улучшить правоохранительную работу. Получается, это некий оброк. Если ты не вкладываешься в развитие, то почему? Возможно, у бизнеса нет уверенности в завтрашнем дне. Я считаю, это не метод, чтобы вдохновлять бизнес вкладывать деньги в развитие других. Уже 15% подтолкнёт к тому, что средства начнут выводить из России (через выплаты дивидендов, через расчёты по контрактам). У нас бизнес творческий — всегда найдёт лазейку. Александр Абросимов уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге