Дырка от доллара: чем грозит снижение валютных запасов банков

Центробанк сообщил о рекордной «дыре» в валютном балансе банковской системы РФ. Обязательства банков превысили их запасы на $15 млрд. Эта разница может объяснятся уверенностью кредитных организаций в укреплении рубля. ЦБ системной проблемы в этом не видит. А вот эксперты во мнениях разделились: одни говорят о техническом снижении валютных запасов, другие считают опубликованную статистику тревожным звонком. Подобная «валютная дыра» уже наблюдалась перед финансовым кризисом 2008 года.

По данным ЦБ, на 1 мая обязательства российских банков в валюте достигли $331,7 млрд, а валютные активы до вычета резервов — $316,6 млрд. Разница составила $15 млрд, на 14,3% превысив показатели начала апреля.



Первыми о рекордной «дыре» в валютном балансе кредитных организаций сообщили «РИА Новости» со ссылкой на аналитика банка БКФ Максима Осадчего. По его словам, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали, достигнув в мае исторического максимума.

Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, кредитные организации ставят, без учёта их забалансовых позиций, на укрепление рубля, отметил Осадчий. Так, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего $12,2 млрд, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли $91,3 млрд.

NEWS.ru Осадчий заявил, что Центробанку пора обратить внимание на проблему.

«Дыра» — это разница между активами и обязательствами. Если все обязательства будут предъявлены к погашению, то активов банков не хватит. Это, конечно, тревожный звоночек. Напомню, что крупная «дыра» в валютном балансе образовывалась перед кризисом 2008 года. Вот тогда была вторая по величине «дыра». Максим Осадчий аналитик банка БКФ аналитик банка БКФ

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По мнению аналитика, регулятору следует ужесточать ограничения по открытой валютной позиции с тем, чтобы нивелировать дисбаланс. В противном случае возникает валютный риск для российской банковской системы. А в условиях санкций такие риски нам не очень нужны, замечает Осадчий.

Впрочем, ЦБ эта статистика не смущает. Как отметили в пресс-службе регулятора, системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе российских банков нет, а уровень ликвидности для выполнения обязательств является комфортным.

Общий объём валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, — сообщил ЦБ.

По данным регулятора, в последние годы волатильность валютных остатков небольшая. Однако при появлении необходимости банки могут получить дополнительный объём ликвидности, если приобретут валюту на рынке или осуществят своп. В Центробанке допускают использование и других инструментов поддержки.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев тоже не видит поводов для беспокойства.

Недостаток валютных активов на балансе российских банков образовался по понятным причинам. С одной стороны, наблюдается отток средств со счетов клиентов в валюте из-за низких ставок по депозитам, с другой — есть высокий спрос на наличную валюту. При этом ситуация в финансовой системе РФ стабильная и негативными последствиями не грозит. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Деев разделяет ожидания укрепления отечественной валюты. Рост валютных запасов, напротив, мог бы означать, что банки опасаются девальвации рубля и создают страховочный фонд, говорит он. Высокие нефтяные котировки, по словам аналитика, оказывают поддержку рублю, а осторожная политика ЦБ РФ создаёт ситуацию для дальнейшей стабилизации курса российской валюты.

Ожидается, что рубль будет находиться на уровне около 72-73 за доллар и на уровне 88-89 за евро, что означает его укрепление к иностранным валютам, — говорит аналитик.

В целом эксперт рассматривает снижение валютных запасов банков как продолжение политики ЦБ по девалютизации (снижение роли иностранной валюты в структуре баланса) финансовой системы страны, что, в свою очередь, является определённой защитой от санкций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отрицательные чистые валютные активы не являются чем-то новым для российского банковского сектора, подобная ситуация не раз наблюдалась в предыдущие годы, замечает аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Рост этой отрицательной позиции в последние месяцы, вероятно, связан с тем, что на фоне сохраняющейся неопределённости в экономике и нестабильности курса рубля значительная часть компаний и физлиц по-прежнему предпочитает держать средства в банках на валютных счетах. Между тем, несмотря на то, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли максимума, по абсолютной величине они остаются не очень большими и не должны вызывать большого беспокойства. Игорь Додонов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

По словам эксперта, рост отрицательных чистых валютных активов можно интерпретировать как ожидание банками укрепления рубля, однако, скорее всего, всё произошло «стихийно».

Несмотря на появление факторов, говорящих в пользу укрепления рубля (некоторое ослабление санкционных рисков), значимого удорожания российской валюты ожидать не стоит, считает аналитик. В слабой нацвалюте заинтересован Минфин, поскольку это помогает ему наполнять бюджет — сильно рублю просто не дадут укрепиться. И банки это хорошо понимают, резюмирует Додонов.