DWN: санкции против России могут обрушить систему евро

Финансовые санкции, накладываемые странами Запада на Россию, вряд ли смогут подорвать экономику страны, однако могут привести к разрушению системы евро и спровоцировать Москву ввести золотой стандарт, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten. По мнению аналитика Goldmoney Holding, члены ЕС недооценивают силу российской экономики, действия против которой могут привести к противоположному результату.

Если цены на газ и нефть продолжат рост, системе центробанков Еврозоны, возможно, придётся спасать европейские банки, — отмечает специалист.

Данную точку зрения он аргументирует тем, что российские власти не принимают активное участие в регулировании бизнеса и добились приемлемого уровня задолженности государственного сектора в менее чем 20%.

Аналитик приводит в пример 2014 год, когда РФ провела ряд эффективных реформ и диверсифицировала финансовые резервы, сократив их объём в долларах и увеличив доли в евро, юанях и золоте. В течение нескольких лет вклады значительно выросли в цене: золото поднялось на 60%, евро — на более чем 70%.

Помимо этого, автор также напомнил, что российский Центробанк значительно увеличил свои золотые запасы.

Сервис слежения за санкциями Castellum.AI назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. А с 22 февраля на страну наложили ещё 2778 ограничительных мер. Всего с учётом предыдущих мер на Россию с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года было наложено 5532 санкции. По количеству ограничений РФ значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР. По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США — 1194, Канада — 908, Швейцария — 824, Евросоюз — 766 и Франция — 760. Большая часть ограничений — индивидуальная.