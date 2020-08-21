Доллар в головах: треть россиян хочет получку по курсам валют

37% трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы их заработная плата была привязана к курсу доллара США или евро, однако при этом 39% выступают против подобной идеи. Граждан РФ, чья зарплата уже привязана к валюте, всего 1%. Такие данные были получены в результате широкомасштабного опроса, проведённого в 343 населённых пунктах во всех округах Российской Федерации. Изыскание проводилось усилиями рекрутингового агентства Superjob.ru (документ имеется в распоряжении NEWS.ru). По мнению опрошенных экономистов, подобные желания возникают у людей при резком подорожании западных валют, а также в случае возникновения кризиса с его непредсказуемым развитием.

Как удалось выяснить, желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин: 46% против 26%. Молодёжь в возрасте до 24 лет (44%) и россияне старше 45 лет (45%) восприняли идею с большим энтузиазмом, чем представители средней возрастной группы (это 32–33%). И чем выше уровень дохода, тем чаще граждане говорят о желании привязать его к курсу валют: 27% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 47% среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что ещё в начале 2015 года, когда валюта ослабевала по отношению к рублю, так называемый народный прогноз предсказывал доллару дальнейшее падение, и желающих привязать зарплату к курсу доллара или евро было меньше: 32% пять лет назад и 37% сегодня.

В марте текущего года на фоне высокой волатильности валют в период коронакризиса россияне прогнозировали доллару рост до 88 рублей к 1 апреля. Эти предположения не оправдались — официальный курс составил 77,73 рубля. Сегодня же россияне предсказывают американской валюте рост до 77 рублей к 1 сентября.

Впрочем, интерес к динамике курса доллара сегодня совсем низкий: лишь каждый четвёртый следит за новостями с валютной биржи, отмечают социологи. При этом мужчины интересуются курсом американской валюты значительно чаще женщин: 31 против 19%. И, разумеется, неудивительно, что внимание к новостям с валютной биржи растёт с увеличением уровня дохода людей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всё это фантазии россиян, конечно. Никаким образом наша экономическая деятельность не связана с долларом и евро, только косвенно. Это всё равно что привязать к курсу золота или нефти наши зарплаты. Обо всех этих вещах, я думаю, говорят люди в тот период, когда они видят, что идёт рост валюты. Понятное дело, хорошо, когда доллар растёт и курс привязан к валюте, а ты при этом получаешь зарплату в ней, но это невозможно, поскольку большая часть экономической деятельности у нас сегодня всё-таки рублёвая. А экспортные операции касаются лишь небольшого количества россиян. А ведь были периоды, когда курс валют снижался — и они были достаточно длительными, — в эти периоды люди всегда хотели, чтобы они были отвязаны от курса валют. Денис Стребков замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ

Поэтому, подчёркивает эксперт, «это просто чисто психологическое желание получать больше».

Эксперт вспоминает начало 2000-х, когда все наши доходы были в валюте, то есть зарплаты получали долларами, и даже зачастую наличными. Причём даже при трудоустройстве в те годы оклад фиксировался в американских долларах. Но где-то в этот период доллар как раз и начал снижаться вплоть до 2008 года. Получается, технически это возможно, но вот с точки зрения правовых установок государства никто на это сегодня не пойдёт.

Сегодня властям это просто неудобно. Власть оперирует рублями, и это совершенно бессмысленно. На это могут пойти лишь отдельные предприятия, которые связаны с внешней торговлей, например, филиалы зарубежных компаний, — сказал Денис Стребков.

Выбрось доллар из головы

В общем и целом желание получать зарплату по курсам валют связано с ошибками «великой русской трансформации», которая была совершена ещё в начале 1990-х. Тогда был свободный валютный режим при примитивной экономике и сырьевом экспорте, объясняет научный руководитель Института экономики РАН и член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

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Мы с самого начала заложили мину замедленного действия, которая каждые семь-восемь лет разрывается, потому что постоянное накапливание потенциала девальвации происходит. Поэтому происходит постоянная долларизация. У нас уникальная страна в этом смысле. Нигде так не переживают по поводу курса, как у нас. При всей нелюбви к американцам, которую они заслуживают или не заслуживают, всё-таки тихая гавань — это американский доллар. Произошла долларизация не то что экономики — массового сознания. Несмотря на всё хвастовство по поводу макроэкономической стабилизации, эта вещь, увы, постоянно работает. Руслан Гринберг научный руководитель Института экономики РАН научный руководитель Института экономики РАН

Гринберг решительно считает желание «получать зарплату по курсам валют» «дикой идеей». Поскольку, продолжает он, наша страна, да и всецело современная экономика, всё время находятся в неопределённости, и факторы, которые которые толкают национальную валюту к девальвации, «очень мощные и в любой момент могут начать действовать».

Мы всё время в ожидании скачка валют. Но самое противное — это волатильность, капризность. Она определяет в общем-то нервозность инвесторов и вообще простых людей. Поэтому это большое лицемерие, когда руководители экономического блока говорят, что деньги нужно зарабатывать в той валюте, в которой вы зарабатываете, — сказал Гринберг.

Совет экономиста на сегодняшний день следующий: получать зарплату в рублях, однако хранить в долларах или евро.